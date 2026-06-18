El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 39% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su máximo, estimado en 36 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Baena tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h durante la mañana y la tarde. Este viento ligero proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 10 de la noche y bajando a 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:41. En resumen, Baena disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.