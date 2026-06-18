El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

Hoy, 18 de junio de 2026, Ayamonte se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 28 grados , proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 31 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 35%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 38 km/h, ofrecerá un alivio refrescante, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo del día, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin posibilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos por la playa, picnics en el parque o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, podría ser más intenso en las zonas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades que requieran estabilidad, como la navegación o el ciclismo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia la tarde-noche. El cielo se mantendrá despejado, ofreciendo un espectáculo estelar para aquellos que deseen disfrutar de la tranquilidad de la noche en Ayamonte. La puesta de sol se producirá a las 21:52, marcando el final de un día cálido y soleado.

En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Ayamonte, con un tiempo ideal que invita a salir y aprovechar al máximo el entorno natural y cultural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.