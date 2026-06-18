El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable a pesar del calor. Sin embargo, es importante que los habitantes de Arahal se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 25 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura alcance su máximo. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa ligera para evitar golpes de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:45, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un alivio del calor. Recuerda cuidar de tu salud y disfrutar de este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.