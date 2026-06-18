El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Andújar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el atardecer. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a las 00:00 y disminuyendo a un 12% hacia el final de la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h a las 21:00 horas. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer y una noche estrellada. En resumen, Andújar disfrutará de un día caluroso y soleado, con condiciones perfectas para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.