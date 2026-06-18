El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 35 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a pesar de la brisa, las altas temperaturas pueden hacer que la sensación térmica sea más elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a la playa cercana.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 31 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:49. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 24 grados, lo que sugiere que la noche será cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante el calor y aprovechen al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.