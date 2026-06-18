El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá disminuyendo hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00, pero se espera un repunte a lo largo del día.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A las 12:00, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 30 grados, lo que sugiere que será un día caluroso. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% y descendiendo a un 40% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 9 km/h a la 01:00. A lo largo del día, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur y su velocidad aumente, alcanzando hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en el transcurso de la jornada, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades recreativas, paseos por el campo o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 18:00 y bajando a 26 grados hacia las 21:00. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 65% a las 23:00, pero el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa noche estrellada.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.