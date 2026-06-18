El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 03:00 y 24 grados a las 04:00, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que llegue a los 38 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 64% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 20% hacia las 17:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 66 km/h a las 18:00, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.