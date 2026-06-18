El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 21 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% y bajando a un 24% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente agobiante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h hacia el mediodía. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada que alcanzará hasta los 14 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en alguno de los parques de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:39, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.