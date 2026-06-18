El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 03:00 y 24 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, el termómetro se estabilizará en 24 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 08:00, cuando se prevé un ligero aumento a 24 grados nuevamente. A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 28 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 37 grados entre las 15:00 y las 18:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 47%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 18 km/h, disminuyendo a 12 km/h hacia las 06:00 y 07:00. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el viento volverá a intensificarse, alcanzando velocidades de hasta 48 km/h a las 18:00, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Alcalá de Guadaíra disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

Con el ocaso previsto para las 21:47, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un alivio del calor acumulado durante el día. En resumen, hoy será un día soleado y caluroso en Alcalá de Guadaíra, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.