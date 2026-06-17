El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 17 de junio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a partir de las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente caluroso y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 54% a la medianoche y aumentando hasta un 80% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 19% hacia las 17:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de eventos al aire libre, picnics o simplemente paseos por el campo.

Con el sol saliendo a las 07:01 y poniéndose a las 21:46, los ciudadanos tendrán muchas horas de luz para aprovechar. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. En resumen, el 17 de junio de 2026 se presenta como un día espléndido en El Viso del Alcor, ideal para disfrutar de la belleza del verano andaluz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.