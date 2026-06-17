El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados hasta las 07:00, lo que sugiere un inicio de jornada fresco y agradable.

Durante el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 64% en la madrugada, disminuirá a un 19% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Es importante que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 49 km/h hacia las 20:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, aunque también se recomienda precaución ante posibles ráfagas fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. Sin embargo, es aconsejable que los ciudadanos se protejan del sol, especialmente durante las horas pico de radiación solar, que se prevén entre las 12:00 y las 16:00 horas.

El orto se producirá a las 07:02 y el ocaso a las 21:46, brindando a los utreranos un extenso periodo de luz solar para disfrutar de sus actividades. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque moderado, podría ser notable en ciertos momentos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.