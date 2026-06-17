El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de junio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h durante la mañana, aumentando a rachas de hasta 42 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos programados en la ciudad. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la arquitectura de Úbeda sin inconvenientes.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:38. Las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, rondando los 22 grados, lo que hará que la velada sea ideal para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.
En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.
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