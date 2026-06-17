El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, alcanzando niveles más bajos en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, por la noche, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que se acerque la tarde, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 39 km/h. Este viento, aunque moderado, podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso que se espera.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto convierte a hoy en un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o disfrutar de un picnic en los parques locales.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 29 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:47, momento en el cual el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.
En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 36 grados, viento moderado y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.
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