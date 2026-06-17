El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 21% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad que oscilará entre los 10 y 16 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 39 km/h. Este viento proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas pico, y será ideal para quienes busquen disfrutar de un día en la naturaleza o en la playa.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o deportes. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será predominantemente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de lluvia y el viento moderado contribuirán a un día placentero, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.