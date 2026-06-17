El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y manteniéndose en 24 grados durante las primeras horas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 18%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Puente Genil tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y del este, con velocidades que variarán entre 4 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h a las 19:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o eventos al aire libre.

Con el ocaso programado para las 21:42, la tarde se presentará como un momento perfecto para disfrutar de la puesta de sol, con temperaturas que comenzarán a descender gradualmente hacia la noche. A las 22:00 horas, se espera que la temperatura baje a 30 grados, ofreciendo un ambiente cálido pero más fresco para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil se caracteriza por un cielo despejado, altas temperaturas y vientos moderados, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural y participar en actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.