El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados a media mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 34 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 49%, lo que podría generar una sensación térmica algo más intensa en las horas más calurosas. Es recomendable que los habitantes de Priego de Córdoba tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur-suroeste a una velocidad de 2 km/h, aumentando a lo largo del día hasta alcanzar ráfagas de hasta 44 km/h en la tarde, provenientes del sureste. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían afectar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

La puesta de sol se producirá a las 21:40 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. Para aquellos que planeen salir por la tarde, se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratados, ya que las temperaturas pueden ser bastante elevadas.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.