El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de junio de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con intervalos nubosos en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevén cielos con intervalos nubosos, pero a medida que avance el día, el sol dominará el cielo, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre.
Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 35 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas agradables de 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 29 grados a media mañana y llegando a un máximo de 35 grados en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura será más alta.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% por la mañana y disminuyendo hasta un 17% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 32 km/h en la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, pero también se recomienda tener precaución, ya que las ráfagas más fuertes podrían afectar estructuras ligeras y arbolado.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, existe una probabilidad del 5% de tormentas en la tarde, aunque es poco probable que se materialicen. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se incrementa ligeramente hacia la tarde, pero se espera que el tiempo se mantenga seco.
En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para el calor y que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.
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