El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un pico de 38 grados a las 17:00.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando hasta un 79% a las 07:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 65% a las 09:00 y bajando a un 43% a las 11:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h desde el noroeste a las 20:00. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 1 y 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde. A las 14:00, se espera que el viento sople desde el sureste a 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Palma del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del ambiente veraniego.

Con el ocaso programado para las 21:45, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un respiro del calor del día. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 29 grados a las 23:00, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de un día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.