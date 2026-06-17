El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

Hoy, 17 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día de clima mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 36 grados a las 16:00 horas, y un máximo de 37 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% a la medianoche y aumentando hasta un 89% a las 06:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 55% a las 10:00 y bajando a un 40% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de las 19:00, se anticipa un aumento significativo en la velocidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con el calor del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

La salida del sol está programada para las 07:02, y el ocaso se producirá a las 21:46, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. En resumen, se prevé un día soleado y caluroso en Los Palacios y Villafranca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la necesidad de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.