El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 34% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 60% a las 02:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 16% durante las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h hacia las 20:00. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría generar condiciones de inestabilidad en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a los que se desplacen por la ciudad como a aquellos que planeen disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Osuna.

En resumen, el tiempo de hoy en Osuna se presenta ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.