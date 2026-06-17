El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza la madrugada.

A lo largo de la mañana, las temperaturas irán bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 08:00 horas, y se mantendrán en torno a los 22-23 grados durante las horas centrales del día. La máxima se registrará alrededor de las 15:00 horas, alcanzando los 36 grados, lo que sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% y descendiendo a un 16% hacia la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable a medida que avanza el día. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sector sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Para la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:44, marcando el final de un día soleado y caluroso en Morón de la Frontera. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados y temperaturas cálidas, aunque se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.