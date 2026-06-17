El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta condición a lo largo de todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 20 grados a media mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y descendiendo hasta un 14% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del ambiente sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su intensidad, especialmente en la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 22 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

La puesta de sol se producirá a las 21:42 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será cálido, seco y soleado, perfecto para disfrutar de un día al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.