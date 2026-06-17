El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (72% a las 00:00), irá disminuyendo a medida que las temperaturas aumenten, llegando a un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 25 km/h en las horas más activas del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 17:00 y las 18:00 horas, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:50 horas, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

Es importante que los habitantes y visitantes de Moguer se preparen para un día caluroso, especialmente en las horas centrales. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor exposición solar. Con un tiempo tan favorable, es un excelente momento para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en los espacios públicos de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.