El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Martos que se mantengan hidratados y eviten la exposición prolongada al sol durante las horas pico, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que el ambiente sea más tolerable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes pueden planificar paseos, deportes o cualquier actividad que requiera estar fuera de casa sin temor a que la lluvia arruine sus planes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:40 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas en un ambiente tranquilo y sereno.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y sin posibilidad de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.