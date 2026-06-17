El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 37 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 55%, aumentando ligeramente hasta un 69% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 46% a las 10:00 y bajando hasta un 16% en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 13 km/h en las primeras horas. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h hacia las 22:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Con el orto solar a las 07:00 y el ocaso a las 21:44, los marcheneros podrán aprovechar al máximo la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Marchena se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.