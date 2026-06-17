El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, es recomendable que las personas que realicen actividades al aire libre se mantengan hidratadas y busquen sombra cuando sea posible.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados hacia la tarde y bajando a 27 grados al caer la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.