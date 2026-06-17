El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El 17 de junio de 2026, Mairena del Alcor se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 36 grados en las horas pico de la tarde, entre las 16:00 y las 19:00.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 54% a la medianoche y disminuyendo a un 17% hacia la tarde, lo que indica un ambiente seco y cálido. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Alcor que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

El orto solar se producirá a las 07:01, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 21:46, lo que brindará a los residentes de Mairena del Alcor una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo del 17 de junio será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero es fundamental cuidar la salud ante las altas temperaturas y la exposición al sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.