El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que desean aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, lo que podría hacer que la tarde se sienta bastante calurosa. Es recomendable que los lucentinos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% en la madrugada y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día. Durante la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 5 a 10 km/h, aumentando a 24 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se sentirán hacia las 19:00 horas, con vientos provenientes del noreste que alcanzarán hasta 49 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Lucena disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el verano. Con temperaturas elevadas y un cielo despejado, es un buen momento para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.