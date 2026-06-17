El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 46%, aumentando hasta un 77% a las 06:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 19% hacia las 19:00 horas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que oscilará entre 1 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00 horas, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más elevadas.
No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lora del Río pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.
El orto se producirá a las 06:59 y el ocaso a las 21:46, lo que brindará una larga jornada de luz solar. Este clima despejado y cálido es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.
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