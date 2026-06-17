El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se registren 37 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esto puede contribuir a que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando a 22 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se presentarán entre las 16:00 y 17:00 horas, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco en comparación con las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 12 grados hacia la madrugada del día siguiente. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:39 horas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio ante el calor. Se aconseja a la población tomar las precauciones necesarias para mantenerse fresco y bien hidratado durante el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.