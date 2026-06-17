El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 37 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 37 grados a las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a un 21% hacia la tarde. Esta caída en la humedad puede hacer que el calor se sienta más seco y, por lo tanto, más tolerable, aunque es importante mantenerse hidratado. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, con mínimas de 20 grados a las 06:00 horas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, es recomendable tener precaución con los objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:04, y el ocaso se producirá a las 21:46, ofreciendo largas horas de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades nocturnas, ya que las temperaturas se volverán más agradables al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que puede ofrecer un alivio del calor. Se aconseja a todos los que salgan a disfrutar del día que se protejan del sol y se mantengan hidratados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.