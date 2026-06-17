El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a las 3 de la tarde, antes de repuntar nuevamente hacia el final del día.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales. A las 3 de la tarde, la humedad se situará en un 41%, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más elevada de lo que realmente es.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 5 de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima racha, con velocidades de hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Esta combinación de viento y temperaturas elevadas podría hacer que la tarde sea un poco más soportable, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y agradable. Sin embargo, es importante recordar la importancia de la hidratación y la protección solar, especialmente durante las horas más calurosas.
El orto se producirá a las 6:52 de la mañana y el ocaso será a las 21:39, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, el día se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.
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