El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 37 grados a las 17:00 horas, lo que indica que será un día caluroso. La máxima se registrará en torno a las 15:00 y 16:00 horas, con temperaturas que oscilarán entre 35 y 36 grados. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 59% a la medianoche y disminuyendo hasta un 18% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa. Por la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, alcanzando un 35% hacia las 22:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 12 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 42 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales, aunque no será suficiente para mitigar el calor intenso.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Se aconseja a la población que tome las debidas precauciones ante el calor y disfrute de este día despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.