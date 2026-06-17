El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados, que descenderá ligeramente a 26 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 38 grados a las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando hasta un 61% a las 02:00, antes de descender nuevamente a niveles más cómodos en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 10 km/h, aumentando a 16 km/h en las horas más cálidas del día. A partir de las 21:00, el viento cambiará de dirección hacia el sur-suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las horas. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o eventos sociales.

El orto se producirá a las 06:58 y el ocaso a las 21:44, brindando a los ecijanos una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un excelente momento para disfrutar de la belleza de Écija, explorar sus calles históricas y disfrutar de la gastronomía local en las terrazas al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.