El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se extenderá hasta la noche, con una ligera presencia de nubes altas hacia el final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 25% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Es recomendable que los habitantes de Coria del Río se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 40 km/h por la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el río o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29°C a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá observar un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que proporcionará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.