El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 22 grados a media tarde, pero sin duda, el calor se mantendrá presente, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 61% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante el día, pero la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h provenientes del oeste, lo que aportará un alivio momentáneo al calor. Sin embargo, a medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 29 km/h en la tarde. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente en las horas más calurosas, y será un alivio para quienes se encuentren en actividades al exterior.

A lo largo del día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un pico de 37 grados . A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, pero las temperaturas seguirán siendo cálidas, rondando los 34 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol ocurrirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en parques o terrazas.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados , sin posibilidad de lluvias. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que sea un día perfecto para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.