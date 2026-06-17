El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 36 grados.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán cálidas, rondando los 34 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo hasta un 21% en las horas más calurosas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Castilleja de la Cuesta disfruten de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47. La noche se presentará fresca, ideal para salir a dar un paseo o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será cálido y soleado, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.