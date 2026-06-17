El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades veraniegas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin incomodidades. Es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan hidratados y utilicen protector solar, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur-suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, la brisa será suave, alcanzando hasta 6 km/h, pero a medida que avance la jornada, la velocidad del viento aumentará, llegando a ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio refrescante del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, picnics en el campo o simplemente relajarse en los parques locales.

Los amaneceres y atardeceres también serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:07 y poniéndose a las 21:51, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Este día soleado y cálido es una invitación a aprovechar al máximo el entorno natural de Cartaya, ya sea en familia, con amigos o en solitario. En resumen, el tiempo de hoy es ideal para disfrutar de la belleza del verano en esta encantadora localidad costera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.