El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 y 27 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 35 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% en las horas más frescas de la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, por la noche, la humedad descenderá, proporcionando un alivio tras el calor diurno.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas de la tarde y la noche, lo que será bienvenido por los habitantes de la zona.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a quienes se desplacen por la ciudad como a aquellos que deseen disfrutar de un día en el campo o en parques.

El orto se producirá a las 07:00 horas y el ocaso será a las 21:46 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, acompañado de un viento moderado que ayudará a mitigar el calor en las horas más intensas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.