El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 22 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados a las 08:00 y subiendo progresivamente hasta los 36 grados a las 17:00. La máxima del día se registrará a las 15:00, con un pico de 37 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 82% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 20% hacia las 19:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h. A las 21:00, el viento alcanzará su máxima velocidad de 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

Los periodos de poco nuboso se presentarán en la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 21:00, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Camas, con un tiempo cálido y soleado, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.