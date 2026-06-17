El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

Hoy, 17 de junio de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente despejadas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 04:00 y las 06:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 07:00 y 08:00.

Durante la tarde, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 35%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando niveles de 28% hacia la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, y los habitantes de Cabra podrán disfrutar de actividades al exterior sin preocuparse por la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 21:00 y bajando a 26 grados hacia las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista nocturna.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.