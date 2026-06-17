El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 37 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque 36 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 22% hacia la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. Este descenso en la humedad también permitirá que el calor se sienta de manera más intensa, especialmente en las horas pico. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 46 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Este viento también podría levantar polvo en algunas áreas, por lo que se aconseja tener precaución si se está al aire libre.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier evento al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la naturaleza y de las actividades sociales que caracterizan a esta época del año.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 28 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con un cielo estrellado que invitará a disfrutar de la tranquilidad del entorno. En resumen, hoy será un día espléndido en Las Cabezas de San Juan, ideal para disfrutar del aire libre y de la calidez del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.