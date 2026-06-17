El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 07:00.
A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 35 grados a las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los residentes y visitantes de Bormujos tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando el sol está en su punto más alto. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 51% y disminuyendo a un 19% hacia el final de la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más seco y menos sofocante.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se planean actividades al aire libre que requieran estabilidad, como el uso de sombrillas o estructuras ligeras.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que desean disfrutar de un picnic, practicar deportes o simplemente pasear por los parques de la localidad.
En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.
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