El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 29°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 38°C durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% al amanecer y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean más agradables. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Bailén que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, pero se intensificará por la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 56 km/h en las horas cercanas al ocaso. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente en las zonas abiertas, aunque también se debe tener precaución ante posibles rachas fuertes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto el tráfico vehicular como las actividades recreativas.

El orto se producirá a las 06:51, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:40, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y mayormente despejado, perfecto para aprovechar el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.