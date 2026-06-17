El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la exposición solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva permitirá que el ambiente se sienta más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Baeza o visitas a los parques locales. Sin embargo, es importante recordar que, a medida que el sol se ponga, las temperaturas comenzarán a descender rápidamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche.

El orto se producirá a las 06:50 y el ocaso a las 21:39, lo que proporciona una amplia ventana de luz natural para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Baeza hoy será mayormente despejado, cálido y ventoso, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre tomando precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.