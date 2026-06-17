El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 22 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que los termómetros marquen hasta 36 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 49%, lo que podría generar una sensación térmica algo más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Baena tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en dirección norte durante la tarde. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente en las horas de mayor calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en la tarde, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados al caer el sol, que se producirá a las 21:41 horas. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.