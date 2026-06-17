El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de junio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 21 grados a las 06:00.
A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 22 grados a las 07:00 y subiendo a 23 grados a las 08:00. Para el mediodía, la temperatura se elevará a 31 grados, y en la tarde, se prevé que alcance un máximo de 40 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 39%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.
El viento, que soplará principalmente del este, tendrá una velocidad moderada que variará a lo largo del día. En las primeras horas, se registrará una brisa de 10 km/h, aumentando a 12 km/h hacia el mediodía y alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y calor puede generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar tomar precauciones, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la exposición prolongada puede resultar perjudicial.
A medida que el día avanza hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando 39 grados a las 18:00 y 38 grados a las 20:00. La noche traerá consigo un ligero alivio, con temperaturas que caerán a 31 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:41, marcando el final de un día soleado y caluroso en Andújar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.
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