El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 21 grados a las 02:00 y 20 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 19 grados, y se prevé que continúe en aumento, llegando a los 24 grados a las 10:00 y alcanzando un máximo de 32 grados a las 17:00. Esta tendencia calurosa se mantendrá hasta el final de la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 73% a las 00:00 y alcanzando su punto más alto del 100% a las 05:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 68% a las 10:00 y bajando hasta un 45% a las 13:00, lo que contribuirá a una sensación térmica más cómoda durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será suave, pero a partir de la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 34 km/h a las 20:00. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Aljaraque podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará un alivio en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.