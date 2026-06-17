El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 22 grados en las primeras horas del día, antes de experimentar un aumento significativo a medida que avanza la mañana.

A partir de las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 27 grados, y para el mediodía, se prevé un máximo de 36 grados, lo que indica un día caluroso. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que podrían llegar hasta los 37 grados entre las 15:00 y las 18:00 horas. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% y alcanzando un mínimo del 19% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera. Sin embargo, se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 21:47 horas.

En resumen, La Algaba vivirá un día de calor intenso y cielos despejados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.