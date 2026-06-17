El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el mediodía. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00 horas, antes de comenzar un ascenso gradual.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas y llegando a un máximo de 33 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 31% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 21 km/h. En las primeras horas, la brisa será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando rachas de hasta 46 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y calor puede generar una sensación de bochorno, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Sin embargo, se registrará una probabilidad de tormenta del 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. La tarde se mantendrá despejada, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del cielo.

El ocaso se producirá a las 21:39 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Para aquellos que planeen salir por la noche, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 24 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin necesidad de abrigarse. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Alcalá la Real, aprovechando el sol y el calor que nos ofrece el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.